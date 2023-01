Tutti uniti per salvare l’aeroporto di Alghero. In campo anche i Comuni dell’Oristanese

Sassari Stamane l’incontro a Sassari promosso dall’amministratore straordinario della Provincia Pietro Fois Sindaci uniti per salvare l’aeroporto di Alghero, dopo il bando andato deserto per i voli in continuità territoriale. Stamane è andato in scena un incontro a Palazzo Sciuti, a Sassari: all’appello lanciato dall’amministratore straordinario della Provincia Pietro Fois hanno risposto tanti amministratori locali del nord e del centro Sardegna, compresi il sindaco di Bosa Piero Casula e il vicesindaco di Oristano Luca Faedda. L’assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro, anche lui presente insieme al presidente del Consiglio regionale Michele Pais, ha sottolineato la necessità di dar vita a un nuovo modello di continuità territoriale. “Da Alghero passando per Sassari sino a Olbia e La Maddalena, e poi Nuoro, Oristano, Macomer, Tempio, Porto Torres, Bosa e soprattutto tantissimi sindaci da tutta la Sardegna. La dimostrazione che siamo tutti uniti per difendere il diritto alla mobilità dei sardi”, ha scritto il sindaco di Alghero Mario Conoci, “senza distinzioni di territorio, senza concorrenza interna, senza assurde divisioni politiche, ma con la consapevolezza che la Sardegna cresce se lo fa tutta insieme, e che se si mette in discussione oggi un diritto per qualcuno, domani potrà accadere a tutti”. “Nessuno di noi è disposto a fare un solo passo indietro. La Regione”, ha concluso Conoci, “sa di avere tutti al proprio fianco per pretendere e ottenere il rispetto e la garanzia di questo diritto: la libertà dei sardi di muoversi”.

Il sindaco di Bosa Piero Franco Casula ha ribadito “l’importanza vitale dell’aeroporto di Fertilia (chiamandolo anche ‘Aeroporto di Bosa’) non solo per il centro nord, ma per tutta la Sardegna”. Per favorire il diritto alla mobilità da e per la Sardegna”, ha detto Casula, “anche per l’aeroporto di Alghero sarà fondamentale andare oltre le logiche partitiche, mostrando unità nel chiedere al Governo nazionale di sostenere le ragioni della Sardegna in Europa”.

"Sono importanti tutti gli aeroporti dell'isola", ha commentato il vicesindaco di Oristano Luca Faedda, "la mobilità è un diritto. Per noi che viviamo nella Sardegna centrale sono strategici allo stesso modo gli scali aeroportuali di Elmas, Olbia e Fertilia. Oggi è giusto parlare di rete aeroportuale sarda". Martedì, 3 gennaio 2023

