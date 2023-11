Tutti pazzi per Transylvania! - Casteddu On line

Dopo il successo della serie di animazione Hotel Transylvania, la famiglia del Conte Dracula è tornata nell’immaginario dei più piccoli con una veste più “contemporanea”. Dracula, in italiano con la voce di Claudio Bisio e nella versione originale con la voce di Mel Brooks, è un personaggio che ha abbandonato/deve abbandonare il suo piedistallo e mettersi in discussione per amore della figlia, come succede anche nella versione teatrale.

A Teatro Doglio andrà in scena infatti la storia di Jack Tripper, buffo e fifone aristocratico Italo-inglese, che viene invitato con la moglie in uno sperduto castello in Transilvania per conoscere la famiglia di Ella, fidanzata e promessa sposa del figlio Finn. Contrario e riluttante ad unione tra differenti culture, Jack arriva nel tetro castello del consuocero. Quello che non sa, è che Ella è nientedimeno che la figlia del Conte Dracula (anch’egli contrario all’unione con la razza umana).

Buffi aristocratici londinesi alle prese con la famiglia del Conte Dracula, tra nonne Lupo innamorate, zietti alti 3 metri e una serie infinita di simpaticissimi e maldestri mostri pasticcioni, l’incontro-scontro tra le due famiglie vi farà morire…dal ridere ovviamente!! Dopo un susseguirsi di esilaranti scontri tra mostri e umani, i protagonisti (e i bambini) capiranno che non si deve aver paura delle differenze, perché c’è solo da imparare da queste.

Uno spettacolo esilarante, per grandi e piccoli, che in maniera semplice e diretta trasmette allo spettatore un semplice ma potente messaggio sull’accoglienza, la convivenza di culture diverse e ovviamente contro il razzismo.

Per l’occasione il rinnovato giardino d’inverno del teatro si trasformerà nel Giardino di Transylvania, aperto a tutti dalle ore 14.30 alle ore 18.30, con tante sorprese e la possibilità di acquistare in anteprima i biglietti per l’attesissimo spettacolo di Natale, Il Grinch che odiava il Natale!

Appuntamento sabato in via Logudoro 32, dress code: Famiglia Transylvania!

Ultimi biglietti in platea per gli spettacoli sui canali Box Office Sardegna.