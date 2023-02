Tutti la vogliono: è boom di stranieri che cercano casa in Sardegna, Cagliari fanalino di coda

Tutti la vogliono: la Sardegna è il sogno degli stranieri e la richiesta di case dall’estero registra un vero e proprio exploit nell’ultimo anno, con il +29%. Nella provincia di Sassari il vero e proprio boom: +101,3% rispetto a gennaio dello scorso anno. I numeri arrivano dal portale Gate-away.com, azienda specializzata nel settore immobiliare. Proprio la provincia di Sassari si conferma al primo posto con il 77% sul totale delle richieste. Poi il Sud Sardegna con il 10,35% e la provincia di Cagliari con il 5%. Tra i comuni il più richiesto si conferma La Maddalena. Seguono Badesi, Trinità d’Agultu, Vignola e Budoni. La crescita più alta si registra a Castelsardo: più 180%. Le maggiori richieste arrivano dagli Stati Uniti (23% sul totale), Germania (18,8%), Regno Unito (8.42%), Francia (6.59%) ma il risultato migliore in termini di rialzo rispetto al 2021 lo ha ottenuto la Spagna con +211%.

Le più gettonate come tipologia sono le ville, poi gli appartamenti e le villette a schiera. Il 70% di chi cerca casa in Sardegna vuole il giardino ma il 66% non cerca la piscina né il terreno.

Per quanto riguarda il prezzo che si è disposti a pagare, si va dai 100mila euro al milione per i pochi che possono permetterselo.