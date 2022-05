Andrea Abis - Foto Ufficio Stampa Comune di Cabras

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 al centro polivalente di via Tharros per un briefing iniziale, durante il quale verrà distribuito il materiale per la raccolta e si organizzerà la logistica dell’evento, con la suddivisione in squadre. Ognuno potrà quindi spostarsi in autonomia verso il mare e a fine mattinata i volontari si raduneranno in spiaggia per la tradizionale foto al termine dei lavori.