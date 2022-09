Cuglieri

All’iniziativa di Legambiente ha aderito l’Associazione Montiferru

L’Associazione Montiferru ha aderito alla campagna nazionale di riqualificazione ambientale “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente, e che sabato prossimo 1 ottobre alle ore 9, nell’area dell’ex seminario Pontificio di Cuglieri, vedrà impegnati nelle attività di bonifica i giovani studenti del plesso scolastico locale (scuola primaria e medie), gli agenti del Corpo forestale, in collaborazione con i volontari dell’associazione e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Questi ultimi due soggetti si faranno inoltre carico della raccolta degli pneumatici fuori uso presenti nel sito. L’appuntamento, che vedrà intervenire anche i vertici regionali di Legambiente, è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini di Cuglieri e dell’intero Montiferru che hanno a cuore l’ambiente e la tutela del territorio.

Puliamo il Mondo. La campagna “Puliamo il Mondo” è una delle iniziative di riqualificazione ambientale più importanti che si svolge in Italia da trent’anni. Legambiente, infatti, organizza questo appuntamento di caratura mondiale, meglio conosciuta come “Clean Up the World” grazie al coinvolgimento di centinaia di soggetti pubblici e privati, sotto il patrocinio istituzionale di ministero della Transizione ecologica, ministero dell’Istruzione e Unione delle province italiane.

Sul documento informativo promosso dall’associazione ambientalista si legge che “ogni anno, a fine settembre, volontari di tutto il mondo si danno appuntamento in più di 130 paesi per scendere in campo e collaborare per tutelare l’ambiente, riconoscerne l’importanza e ridargli la dovuta centralità nelle comunità locali. Grazie al coinvolgimento di scuole, associazioni, aziende ed enti locali nel 2021 abbiamo reso protagonisti oltre 350mila volontari che in 1.100 comuni hanno ripulito oltre 3.000 aree. Il ruolo dei comuni – ricorda ancora Legambiente – continua a essere di fondamentale importanza per la riuscita della manifestazione, in qualità di rappresentanti e promotori diretti di buone pratiche di cittadinanza attiva. Dal 1992 i cittadini sono infatti attori di una campagna che sta cambiando il mondo”.

L’Associazione Montiferru. “Mettere assieme associazioni, scuole e alunni, amministrazioni locali, Corpo forestale e volontari di ogni provenienza”, ha osservato il presidente dell’Associazione Montiferru, Pier Paolo Arca, “rappresenta appieno gli obiettivi fondanti che ci siamo dati un anno fa nella costituzione della nostra associazione. Il territorio è un bene di tutti e da tutti deve essere curato, salvaguardato e messo nelle migliori condizioni, affinché si riprenda e si rigeneri da catastrofi come quella degli incendi che hanno percorso decine di migliaia di ettari, tra Montiferru e Planargia, nel luglio 2021. Crediamo inoltre nell’attenzione che numerosi cittadini hanno verso la tutela dell’ambiente e soprattutto nella straordinaria sensibilità delle nuove generazioni, che tanto possono ancora insegnare a noi adulti”.