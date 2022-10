Pronti a tutto per provare a uscire dal tunnel-incubo del caro bollette, che sta rendendo la vita impossibile un po’ a tutti. Lampioni spenti, orari di accensione ridotti e poi qualche impianto fotovoltaico e lampadine a led: ma con gli importi stratosferici che ci si trova a dover pagare, è come tentare di svuotare il mare con una tazzina.

E così una nuova idea arriva dal sindaco di Milano che è pronto a mandare tutti i dipendenti in smart working il venerdì per risparmiare sulle bollette di elettricità e riscaldamento. L’idea si sta già diffondendo fra i suoi colleghi del resto d’Italia, e tanti primi cittadini sono pronti a fare come Sala in un ultimo disperato tentativo di abbattere i costi.

Stessa idea era circolata per le scuole, cioè mandare in dad gli studenti il venerdì o comunque un giorno alla settimana per risparmiare sulle bollette, idea per ora naufragata ma pronta a essere riproposta se la situazione bollette dovesse peggiorare ancora.

Si torna probabilmente a lavorare da casa, dunque, per garantire il risparmio alle amministrazioni pubbliche. Il problema è che si scaricano i costi, ancora una volta e per l’ennesima volta, sulle famiglie, che saranno costrette a pagare l’elettricità e il riscaldamento aggiuntivi, quelli che Comuni o scuole o in generale gli edifici pubblici non sono più in grado di sostenere.

L'articolo Tutti in smart working il venerdì, l’idea dei sindaci per risparmiare sul caro bollette proviene da Casteddu On line.