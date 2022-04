Narbolia

Festa e sport: una proposta della Pro loco

In cerca di un’idea per un 1° maggio in compagnia? La Pro loco di Narbolia propone una giornata in bicicletta, dal paese fino alla pineta di Is Arenas e ritorno.

Ci si ritroverà alle 8:30 in piazza Segni, davanti al Centro polifunzionale, per partire tutti insieme intorno alle 8:30.

Ogni partecipante dovrà portare il pranzo al sacco, per la sosta (lunga, per stare insieme in allegria) nella pineta di Is Arenas.

Di nuovo tutti in bicicletta intorno alle 18, per arrivare a Narbolia entro le 20.

Iscrizioni entro il 28 aprile, per informazioni si può scrivere alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare al numero 348.8938685.

La quota di partecipazione (5 euro) comprende la copertura assicurativa e alcuni gadget.

La pedalata è aperta a tutti, ma i bambini sotto i 12 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto delegato dai genitori.

Sabato, 16 aprile 2022