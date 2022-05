Solarussa

Torna la Ciclopasseggiata Ecologica, dopo due anni di stop per l’emergenza sanitaria

Tutti in sella. Domenica Solarussa torna il tradizionale appuntamento con la Ciclopasseggiata Ecologica, promossa dall’A.V.I.S. del paese con lo slogan “Dona sangue, dona vita con Avis Solarussa!”

“Dopo due anni di sosta forzata a causa della situazione pandemica la manifestazione assume un significato di rinascita, un appuntamento tanto atteso e gradito dai cittadini solarussesi, soprattutto dai bambini per poter ricreare un clima di festa vivendo appieno il territorio comunale”, commentano dall’associazione.

Di natura non competitiva, la ciclopasseggiata, giunta alla 29° edizione, è aperta a tutti e si rivolge sia ai semplici camminatori, sia a coloro che utilizzano la bici.

La manifestazione ha una doppia finalità: unire la fruizione del territorio alla regolare pratica di attività fisica, favorendo stili di vita sostenibili, salutari ed ecologici, ma anche sensibilizzare i cittadini all’importante donazione del sangue.

“È un gesto tanto semplice quanto fondamentale perché consente di salvare tante vite soprattutto in una regione come la Sardegna con forte incidenza di malati talassemici e costretti a continue trasfusioni”, commentano dall’Avis.

Questo il programma dettagliato della manifestazione.

Alle 09:30 – Ritrovo partecipanti presso la Piazza del Comune in Corso Fratelli Cervi;

alle 10 – Termine iscrizioni;

alle 10:15 – Partenza ciclopasseggiata con il seguente itinerario: Corso F.lli Cervi, Via Parrocchia, Via Roma, Via Gramsci, Corso F. lli Cervi, Via Dante, Via Tharros, Via Crispi, Via Trento, Via V. Veneto, Piazza Mariano IV, Via Matteotti, Viale Stazione. Via Simaxis, Via Satta, Strada Pardu Nou, transito borgata Pardu Nou e rientro a Solarussa con ritrovo presso il Viale della Stazione;

alle 11:30 – Ritrovo presso il viale della Stazione, dove è previsto un momento di ristoro, con panini confezionati e bevande per tutti i partecipanti.

Al termine della ciclopasseggiata si svolgerà la lotteria A.V.I.S., con numerosi premi offerti dai commercianti della zona e dagli amici dell’associazione. In palio anche una bicicletta messa in palio dalla sezione comunale A.V.I.S.

Il costo di iscrizione alla ciclopasseggiata è di 6 euro e prevede servizio medico e ambulanza, maglietta ricordo (fino a esaurimento scorte) e servizio di ristoro e lotteria.