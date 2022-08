Terralba

Grande tavolata in piazza con soci e ospiti, prenotazioni entro il 13 agosto

La pandemia aveva impedito di riunirsi ma quest’estate finalmente si potranno festeggiare i 50 anni della Pro loco di Terralba. È quasi tutto pronto per la Cena in bianco, il gustoso regalo che l’associazione turistica ha voluto ai propri iscritti, per ricordare in compagnia quanto si è fatto insieme dal 29 settembre 1970, data di fondazione della Pro loco a Terralba.

«L’obiettivo della cena è soprattutto quello di allargare la base dell’associazione, con la speranza che i soci possano continuare la loro esperienza alla Pro loco anche l’anno prossimo», spiega il presidente Pinuccio Diana. «Alla festa ci saranno tutti i soci attuali e per l’occasione abbiamo invitato i membri storici della Pro loco e l’amministrazione comunale».

Tra gli ospiti, oltre al sindaco Sandro Pili e alla sua Giunta, ci saranno quindi il primo presidente della Pro loco terralbese, Vittorio Pilloni, insieme a Mario Pirina, presidente dal 1986 al 1995, e a Gianfranco Corda, vicepresidente dell’era Pirina e fondatore della rivista dell’associazione, Terralba Ieri & Oggi, ancora diffusa e apprezzata dai cittadini.

Requisiti essenziali per partecipare all’iniziativa, che si svolgerà in piazza Cattedrale giovedì 18 agosto dalle 20:30, è essere iscritti alla Pro loco per il 2022 e vestirsi di bianco. «Il motivo è molto semplice», spiega Pinuccio Diana: «è un colore facile da abbinare».

«Bisognerà iscriversi entro il 13 agosto», precisa il presidente – già in tanti lo hanno fatto, presentandosi alla nostra sede in via Porcella fra le 18:30 e le 20:30. Ci attendiamo un massimo di 150 partecipanti». A tutti sarà chiesto il consenso a veder pubblicato il proprio nome e le immagini relative all’evento.

Durante la Cena in bianco ci sarà anche intrattenimento musicale, ma sul menù Pinuccio Diana preferisce non entrare nei dettagli: «Vorremmo che fosse una sorpresa per i soci».

Martedì 9 agosto 2022