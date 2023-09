Tutti i colori del Doglio Flower Market, domenica 1 ottobre la grande festa dei fiori

Il Doglio Flower Market, giunto alla sua quarta edizione, ancora una volta inaugural l’arrivo delle nuove stagioni in corte. Domenica 1 ottobre, dalle ore 10 alle ore 15, la Corte di Palazzo Doglio si prepara ad ospitare l’edizione a tema Hibiscus grazie alla preziosa curatela di Sgaravatti Group.

Belli in giardino, buoni a tavola, I fiori di Ibisco sono stati eletti food trend per pasticceria, bevande e tanto altro. Una colorata mostra mercato aperta a tutti prenderà vita nella corte doveun team di esperti sarà a disposizione dei visitatori per valutare la tipologia di pianta più adatta alle diverse esigenze.

Cambia la stagione, cambia il tema del Doglio Flower Market e cambiano le attività dedicate al mondo floreale per professionisti, appassionati, curiosi e bambini.

Oltre alla mostra mercato infatti la giornata vedrà un ricco programma di attività a tema. Due nuove collaborazioni si aggiungono a due attività che hanno già riscosso grande successo nelle passate edizioni, sono infatti confermati gli appuntamenti con Dessy Parfum per il laboratorio olfattivo, che per questa edizione proporrà un flower contest, e con lo Chef Marco Utzeri per la cooking class crudista, che farà sperimentare ai partecipanti la creazione delle celebri creme di formaggio vegano e un primo piatto rigorosamente vegano crudista!

Tra le novità di questa edizione, “HortusPictus – Taccuino Erbario” un laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni a cura di Is Mascareddas, la storica Compagnia Viaggiante di Burattini e Marionette cagliaritana.

I bambini saranno invitati a realizzare un taccuino personale con le stesse caratteristiche di quello utilizzato da Leonardo Da Vinci e per farlo verranno utilizzate diverse tecniche grafiche e artistiche: il frottage, le stampe monotipo e la tecnica ad impressione.

Nel profondo rispetto della natura e seguendo le stesse pratiche che effettuavano i primi studiosi di botanica, verranno raccolte alcune foglie (e altri tesori) per poi, dopo un’attenta osservazione, raccontarli e descriverli nel proprio taccuino attraverso il disegno e la stampa monotipo.

Un’altra new entry è la collaborazione con Il miele di Miss Bee, che porterà una selezione di miele e prodotti dell’alveare insieme ad un’arnia didattica con le api! Dalle 10 alle 15 sarà infatti possibile conoscere la realtà di Miss Bee, una piccola azienda del campidano impegnata nella produzione di miele e nella divulgazione dell’importanza delle api nel mantenimento della biodiversità e nella conservazione della natura.

A partire dalle ore 12, un fuori menù “floreale” ideato da Alessandro Cocco, Executive Chef dell’Osteria del Forte, porterà i fiori in tavola per deliziare i palati più curiosi.

Ancora una volta la Corte di Palazzo Doglio si trasformerà in un giardino di colori e profumi dove trascorrere una domenica circondati dal verde in centro città, appuntamento domenica 1 ottobre dalle ore 10.

Info e prenotazioni su https://www.palazzodoglio.com/event/doglio-flower-market-hibiscus-edition/