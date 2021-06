Questa sera, 24 giugno, occhi puntati al cielo per la Superluna di Fragola, l’ultima del 2021. Dopo la Superluna rosa di aprile e la misteriosa luna di sangue di maggio, una nuova sfera luminosa è pronta a illuminare i cieli di tutto il mondo. Detta luna delle fragole dai nativi americani, che la chiamano così perché cade nel breve periodo di raccolta di questi frutti e luna della rose in Europa, in realtà non è una vera superluna. In questo caso infatti la fase di perigeo, cioè quando il satellite è nel punto più vicino alla Terra, anticiperà di qualche ora il plenilunio. La luna si troverà quindi a circa 366mila km dalla Terra, 3mila km di troppo, ma lo spettacolo sarà comunque meraviglioso. E attenzione: non sarà di colore rosso come invece potrebbe suggerire il nome. Continua a leggere sul nostro giornale partner Quotidiano.net

(foto sussidiario.net)

L'articolo Tutti con il naso all’insù stanotte: c’è la Superluna di fragola proviene da Casteddu On line.