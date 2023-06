Tutela del benessere animale a Quartu: il secondo evento è un successone

UN SUCCESSONE, IL SECONDO EVENTO ORGANIZZATO A QUARTU PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE.

Ieri sera presso l’ area cani, Mondo Cane in via Lussemburgo a Quartu, si è tenuto il secondo evento organizzato dalla garante degli animali, la Dott.ssa Perseo in collaborazione con il comune di Quartu Sant’Elena.

Tanti i professionisti che hanno partecipato, tra i quali Cinzia Cadeddu presidente dell’ Associazione “Atto d’ Amore ” che sta portando avanti il progetto “Da Randagio a Risorsa ” presentandolo in tutti i comuni della Sardegna :

” Se sei un comune o una famiglia con componente con disabilità non puoi non interessarti al progetto da randagio a risorsa, di Atto D’ Amore. I cani idonei possono uscire dal canile per essere inseriti in famiglia per un percorso di cani d’ assistenza “

Presenti i due cani che sono stati adottati, dopo una selezione, da famiglie con un componente con disabilità, Nutella sta seguendo un percorso formativo di allerta diabete adottato da Ludovica e Lady è stata adottata per essere affiancata ad assistere un bambino di 4 anni con grave disabilità.

Diversi gli educatori cinofili, tra i quali Filippo Bellina che ha messo a disposizione la sua professionalità per rispondere alle varie domande da parte del pubblico presente.

La veterinaria, la Dott.ssa Felce ha risposta alle tantissime curiosità in modo esaustivo dalla torsione di stomaco alla alimentazione.

Le Guardie Oipa con Antonello e Paola, hanno presentato le mansioni di loro competenza.

Presente l’ Associazione Impronte Invisibili di Crocchetta e I suoi 65 fratelli con uno stand per la vendita di oggettistica e bijou.

In chiusura della serata la garante degli animali, la Dott.ssa Perseo istruttrice cinofila ha intrattenuto i partecipanti accompagnati dal proprio cane, con il mantrailing.

Il comune di Quartu Sant’Elena mostra una particolare sensibilità al benessere animale, lo testimoniano oltre i diversi eventi organizzati, compresi quelli per la microchippatura gratuita, anche i progetti per la sterilizzazione attraverso Progetto Quartu, che ha previsto la sterilizzazione delle cagne. Dal 1 luglio il via per presentare la domanda per la sterilizzazione delle gatte non facenti parte di colonie regolarmente censite.

La modulistica scaricabile nel sito del Comune .