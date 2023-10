Turisti cafoni a Teulada, centinaia di chili di spazzatura raccolti tra Portu de S’Arena e Portu Tramatzu

Le vacanze sono finite, i turisti sono sempre di meno ma ciò che rimane nel suolo è ancora ben visibile: immondizia di ogni genere tanto da richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale che, in collaborazione con associazioni locali, istituto comprensivo Taddeo Cossu, corpo forestale e associazioni nazionali PlasticFree e Legambiente ha deciso di attivare una campagna di sensibilizzazione verso l’ambiente. “Abbiamo effettuato una raccolta molto importante nella fascia costiera, ne seguiranno altre due il 13 e 14 ottobre” spiega il vicesindaco Gianluca Urru, con delega a urbanistica e ambiente. “Si tratta di 3 giornate dedicate alla sensibilizzazione e tutela del territorio, il nostro è un paese a forte vocazione turistica, purtroppo si va incontro, soprattutto nella stagione estiva a chi nella realtà dei fatti non rispetta la bellezza e tutela del territorio e gli arreca dei danni.

La nostra comunità dimostra però da sempre grande sensibilità, quindi diciamo che siamo andati a sfondare una porta aperta, i teuladini hanno scelto i fatti, arrivando a raccogliere quelli che secondo PlasticFree sono diverse centinaia di kg di rifiuti”. Il Comune chiama, insomma, e i cittadini accolgono l’invito: un amore verso le bellezze uniche e incantevoli che contraddistinguono la costa di Teulada e che ammaliano migliaia di turisti ogni anno.

“La prima giornata, quella del primo ottobre con PLASTIC FREE ha riguardato parte della fascia costiera, andando da Su Portu de S’Arena sino a Portu Tramatzu. Le prossime due, quelle del 13 e 14 ottobre, interesseranno due aree urbane, in zone verdi. Per quelle due date ci sarà sicuramente una buona partecipazione delle scuole, si farà quindi sensibilizzazione con i bambini. Siamo davvero fieri della partecipazione dei volontari tutti, perchè sono loro che con impegno e volontà dimostrano che tutelare l’ambiente non è uno slogan bensì un dato di fatto. Loro rendono queste iniziative una realtà. Contiamo di effettuarne anche altre in futuro, ipotizziamo su altre aree costiere”.

“La cura dell’ambiente rappresenta una responsabilità collettiva – comunica il sindaco Angelo Milia – e insieme possiamo fare la differenza per preservare la bellezza che ci circonda. Continuiamo a lavorare per rendere Teulada un luogo più pulito e sostenibile. La partecipazione e l’impegno dimostrati sono un esempio fondamentale per sensibilizzare le persone a adottare un comportamento più responsabile nel rispetto dell’ambiente e garantire alle generazioni future un mondo migliore”.