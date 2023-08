Turisti aggrediti in Sardegna, lui picchiato e lei palpeggiata: 3 sardi nei guai

I Carabinieri della Stazione di Tertenia, supportati dai colleghi dell’aliquota operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jerzu, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio un 23enne del posto. I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 31 luglio quando, a seguito delle immediate indagini avviate subito dopo un’aggressione avvenuta la notte del 30 luglio a carico di una coppia di giovani turisti in villeggiatura in Tertenia (nu), località balneare “Foxi manna”, che durante la “festa della birra” in corso di svolgimento, veniva avvicinata da tre individui che, dopo un primo approccio amichevole, minacciavano verbalmente i malcapitati, molestavano la donna attraverso palpeggiamento non consensuale e percuotevano il ragazzo con spinte e schiaffi. I due giovani successivamente cercavano di sfuggire alle violenze allontanandosi a bordo del proprio veicolo, ma venivano inseguiti e più volte speronati dai tre aggressori a bordo di un’autovettura, per poi allontanarsi nel tentativo di far perdere le proprie tracce. I tre aggressori, riconosciuti dalla coppia a seguito di riconoscimento fotografico, venivano denunciati in s.l. complessivamente per i reati di violenza sessuale, minaccia, percosse, violenza privata, e l’auto utilizzata per inseguire la coppia veniva posta sotto sequestro per poter eseguire i rilievi tecnici del caso. Proprio in questa fase si procedeva a perquisizione personale del 23enne e del suo veicolo, che portava al rinvenimento, all’interno del vano portafusibili, di ben dieci dosi di cocaina costituiti da involucri termosaldati per un peso totale di g. 5 di sostanza stupefacente.

Il giovane, tratto in arresto, terminate le formalità di rito veniva accompagnato a casa, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima che si terrà nella mattinata del 2 agosto.