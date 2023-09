Turista tenta la fuga con droghe nella borsa. Non potrà più tornare in Sardegna

San Teodoro

Inseguita e arrestata dalla polizia stradale

Qualche giorno fa una pattuglia della polizia stradale di Siniscola aveva intimato l’alt a un’auto a San Teodoro. Anziché fermarsi, la persona al volante aveva accelerato, cercando di fuggire.

Dopo un inseguimento per le vie del paese, la donna al volante aveva abbandonato l’auto e aveva continuato la fuga a piedi, ma non era andata lontano. Gli agenti l’avevano raggiunta e identificata: una turista lombarda, di 30 anni.

Era fuggita perché aveva con sé una borsa con anfetamine, cocaina, hashish e marijuana, oltre a circa 350 euro in contanti.

Nella casa che aveva preso in affitto per le vacanze erano stati poi recuperati un bilancino di precisione e un altro piccolo quantitativo di stupefacenti.

Arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e per spaccio, la donna è stata giudicata in Tribunale a Nuoro per direttissima: oltre a convalidare l’arresto, il giudice ha disposto per lei la misura cautelare del divieto di dimora in Sardegna.

