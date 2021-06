Turista tedesca salvata dalla forestale sui monti di Santu Lussurgiu

Si era persa e si era arrampicata su un rocciaio, poco prima della notte

Una turista tedesca di circa 60 anni è stata tratta in salvo sui monti di Santu Lussurgiu dagli uomini del corpo forestale della stazione di Seneghe, coordinati dal comandante Luciano Cadoni. La donna si era persa. La turista, intorno alle 20.10, si è allontanata dall’agricampeggio “Elighes Uttiosos”, tra le cime del Montiferru, a quasi 900 metri sul livello del mare e a circa 8 chilometri dal paese, percorrendo uno dei percorsi di trekking nei sentieri segnalati dalla struttura ricettiva. Durante il cammino, però, non è riuscita a ritrovare il sentiero per il rientro e probabilmente a causa della mancata ricezione nel cellulare, ha deciso di arrampicarsi su un rocciaio, senza più riuscire ad orientarsi.

Attraverso i dati avuti dai carabinieri di Ghilarza, gli uomini della forestale sono riusciti ad ottenere informazioni importanti riguardanti la turista dispersa, quali il suo numero di cellulare e le coordinate della posizione in cui risultava essersi smarrita. Appena individuato il punto esatto delle coordinate, nella zona di “Coladorzu”, il personale della stazione forestale di Seneghe ha avviato le ricerche, rese complesse dall’arrivo dell’oscurità. La donna al telefono, appariva molto agitata. Non parlando l’italiano, è stato necessario contattare un interprete che ha cercato di rassicurarla, spiegandole che presto sarebbero arrivati i soccorsi e tenendola impegnata nella conversazione, sino a quando il telefono si è scaricato. Arrivati sul posto (per fortuna appena in tempo, poiché ormai era quasi buio) e localizzata la donna, attraverso urla ripetute, il vice comandante ed un assistente capo del la stazione di Seneghe, si sono arrampicati sul rocciaio per recuperarla. Per scendere e raggiungere la pista dove era parcheggiato l’automezzo di servizio, i forestali hanno incontrato non poche difficoltà, a causa della zona impervia, della fitta vegetazione e delle rocce. Ma intorno alle 22,20, la turista tedesca è stata accompagnata fino al campeggio nel suo camper. Era molto spaventata, ma in buone condizioni fisiche.