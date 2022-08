Turista scomparso a S.Antonio di Gallura, ricerche con droni - Sardegna

Un turista tedesco di 60 anni è scomparso da oggi a Sant'Antonio di Gallura. L'uomo, insieme a dei familiari, ha affittato una casa in campagna. Questa mattina è uscito, ma non ha più fatto ritorno. I parenti preoccupati hanno subito informato il 112. Sul posto sono arrivati i militari dell'Arma della compagnia di Tempio che hanno poi chiesto l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari per le ricerche. E' stata inoltre allestita l'unità di comando locale, che avvalendosi di un funzionario sta coordinando tutte le operazioni. Coinvolte nelle ricerche anche i sommozzatori e il nucleo Sapr dei vigili del fuoco che sta sorvolando la zona con i droni.



Fonte: Ansa Sardegna