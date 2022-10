Turista francese perde orientamento, soccorsa da carabinieri - Sardegna

Ha perso l'orientamento durante una escursione a Domus De Maria e nel tentativo di raggiungere la strada si è infilata in un canalone dalla vegetazione fittissima, raggiungendo infine una formazione rocciosa dalla quale ha chiamato i soccorsi. È la disavventura vissuta da una turista francese. La donna è stata soccorsa dai carabinieri e adesso sta bene.

La turista, terrorizzata, è riuscita a chiamare il 112.

L'operatore della centrale operativa di Cagliari, l'ha calmata e le ha detto di inviare un messaggio whatsapp con la sua posizione, poi ha chattato cercando di tranquillizzarla. È stata subito messa in piedi in pochissimo tempo una squadra mista con i carabinieri di Capoterra e gli agenti delle Stazioni di Pula e Teulada del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna. Proprio il personale della Forestale è riuscita a ripercorrere il canalone, raggiungendo la donna a valle, portandola in salvo dopo due ore di strada.

Due giorni fa erano stati soccorsi anche una 25enne di Cagliari e un coetaneo francese che si erano smarriti all'interno del poligono militare di Quirra.



Fonte: Ansa Sardegna