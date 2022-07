Turista di 61 anni annega in mare a Porto Rotondo - Sardegna

(ANSA) - PORTO ROTONDO, 25 LUG - Un uomo di 61 anni, di origine dominicana, con passaporto italiano, è annegato nel primo pomeriggio a Porto Rotondo, nella spiaggia Su Nuragheddu, in Gallura. L'uomo ha avuto probabilmente un malore mentre nuotava. I soccorritori lo hanno portato a riva ma all'arrivo dell'elisoccorso del 118 per lui non c'era più nulla da fare.

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna