Turista americana muore nello scontro tra uno scafo e un veliero

Una vacanza italiana terminata in tragedia per la newyorkese Adrienne Vaughan, 45 anni, presidente della casa editrice Bloomsbury Usa, nota per la pubblicazione dei libri della famosissima saga di Harry Potter. Adrienne era in vacanza sulla costiera amalfitana insieme al marito e si due figli di 12 e 8 anni. La famiglia aveva preso una barca a noleggio con conducente quando nel tardo pomeriggio di ieri si sono scontrati con il veliero “tortuga” (con a bordo 80 persone) nelle acque antistanti il Fiordo di Furore. Lo scontro tra le due imbarcazioni è stato talmente violento da sbalzare in acqua Adrienne, caduta purtroppo vicino le eliche, riportando lesioni gravissime per le quali non è stato possibile salvarla.

Fortunatamente illesi i figli di Adrienne, mentre il marito Mike White ha riportato solo qualche ferita e una contusione alla spalla. Conseguenze poco gravi anche per conducente 30enne del motoscafo, che ha subìto solo qualche ferita al braccio. Le prime indagini hanno rivelato però che l’uomo è risultato positivo ai test tossicologici di rito e le due imbarcazioni sono state messe sotto sequestro. Si cerca ora di capire l’esatto dinamica del tragico incidente , grazie al lavoro dei carabinieri di Amalfi guidato della Procura di Salerno diretta dal procuratore Giuseppe Borrelli con l’aggiunto Luigi Cannavale. Secondo alcuni testimoni, sembra che la barca noleggiata dalla famiglia di Adrienne abbia fatto un sorpasso al veliero e che in quel momento ci sia stata l’onda che ha poi provocato il violento scontro.