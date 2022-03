Turismo, tecnologia e agroalimentare: legami e cooperazione tra Sardegna e Svizzera

Cagliari Incontro a Villa Devoto per l’ambasciatrice Monika Schmutz Kirgoz Sardegna e Svizzera più vicine, con numerose prospettive di cooperazione in vari campi: dal turismo allo sviluppo dell’alta tecnologia, dall’agroalimentare alla cultura. Sono i temi trattati stamane nell’incontro tenutosi a Villa Devoto tra il presidente della Regione, Christian Solinas, e l’ambasciatrice della Svizzera in Italia, Monika Schmutz Kirgoz, accompagnata dal console Alberto Vespa. “C’è un’antica amicizia tra la nostra terra e la Svizzera”, ha detto il presidente Solinas, “amicizia rafforzata da comuni sentimenti e da un continuo scambio che perdura da decenni, e che ha visto la perfetta integrazione di molti sardi in Svizzera, ove sono presenti 7 circoli di nostri conterranei, riuniti in una Federazione molto attiva, e di circa 800 cittadini svizzeri in Sardegna, terra che hanno scelto non solo per la sua bellezza e accoglienza, ma anche per lo sviluppo di numerose attività imprenditoriali. Attività che potranno essere incrementate e sviluppate con diversi progetti in vari campi di azione, tratteggiati già nell’incontro di stamane, e che saranno esaminati in successivi incontri”.

Il presidente della Regione Christian Solinas

"L'incontro di oggi", ha sottolineato il governatore sardo, "è una grande opportunità per intensificare i nostri scambi. La Sardegna non è solo terra di turismo, ma luogo ideale per lo sviluppo di nuovi investimenti in settori nei quali la Svizzera eccelle, quali l'alta tecnologia e l'innovazione, per i quali ci proponiamo anche sul panorama imprenditoriale elvetico offrendo molte opportunità. Di particolare rilievo è il progetto di distillazione del gas Argon realizzato nei possi minerari del Sulcis e la candidatura, forte e autorevole, della Sardegna per la realizzazione dell'Einstein Telescope a Sos Enattos, in territorio di Lula". "La Svizzera guarda con grande interesse alla Sardegna", ha aggiunto l'ambasciatrice Monika Schmutz Kirgoz. "La visita di oggi rappresenta certamente la migliore premessa per l'ampliamento dei nostri interessi su questa regione, che grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo e alle sue grandi risorse ambientali e culturali è destinatario ideale per un dialogo e una cooperazione di straordinario valore". Lunedì, 21 marzo 2022

Fonte: Link Oristano