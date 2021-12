Cuglieri

Le aziende riceveranno ognuna tra i 30 e i 40mila euro. Prorogati tre bandi



Il Gal Terras de Olia ha pubblicato una nuova graduatoria che finanzia altre 10 imprese agricole nel turismo sostenibile, per un importo complessivo di oltre 350mila euro.

Le imprese sono Corrias Franca, società agricola Elighes Uttiosos, Silattari Srl società agricola, Franchina Angelina, Casati Federica, Masia Luigi, Madeddu Franco, Laconi Francesca, società agricola Alisones e Pippia Matteo. Tutte riceveranno un finanziamento di importo variabile tra i 30mila e i 40mila euro.

L’ente ha inoltre comunicato la proroga al 31 gennaio 2022 dei bandi “Sostegno a investimenti in immobilizzazioni nelle aziende agricole”, “Sostegno per la promozione della cooperazione tra aziende agricole e altri soggetti della filiera agroalimentare” e “Sostegno per la promozione della cooperazione tra aziende agricole e altri soggetti della filiera agroalimentare per la creazione di un marchio di prodotto”. L’avviso della proroga è consultabile sul sito del Gal.

“Chiudiamo il 2021 con un atto concreto per lo sviluppo del nostro territorio”, ha spiegato il presidente del Gal Terras de Olia, Gianbattista Ledda, “atto che si aggiunge ad altre tre graduatorie pubblicate, tre bandi aperti, uno in istruttoria e gli ultimi in pubblicazione all’inizio del 2022, per una dotazione finanziaria che al momento è di oltre 4 milioni e 300mila euro”.

“È stato un anno importante”, ha aggiunto Ledda, “anche difficile a causa della pandemia e degli incendi. Il Gal non si è fermato, anzi ha ampliato le sue competenze con la delega a istruire anche le domande di pagamento dei nostri beneficiari. Abbiamo pubblicato otto bandi per le imprese, ricevuto ad oggi 103 domande di sostegno, delle quali 21 sono già state finanziate per un importo complessivo di 645mila euro. Altre 12 sono ora finanziabili con nuove risorse e 25 sono in graduatoria in attesa di fondi integrativi. Questa partecipazione è legata anche alla presenza del Gal nel territorio garantita da otto incontri di animazione, l’apertura di uno sportello informativo periodico a Bosa, oltre agli uffici di Cuglieri sempre operativi, e numerose attività di comunicazione attraverso il sito e i social media”.