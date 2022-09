Turismo: Sorso capitale camperisti per 2 giorni di festival - Sardegna

(ANSA) - SORSO, 20 SET - Sabato 1 e domenica 2 ottobre Sorso si trasformerà nella capitale dei camperisti e del turismo esperenziale. Due giorni in cui, grazie alla terza edizione del "Festival del turismo itinerante", saranno valorizzate le potenzialità del territorio dal punto di vista naturalistico, ambientale, enogastronomico, sportivo, storico e culturale.

La manifestazione organizzata dall'Associazione Camperisti Torres, punta sul turismo attivo, esperienziale ed enogastronomico attraverso esposizioni di veicoli ricreazionali, avvicinamento a discipline sportive a contatto con la natura, escursioni, trekking urbani, visite guidate nei parchi, momenti musicali, tavole rotonde e dibattiti. Il focus di questa edizione sarà l'enogastronomia, con degustazioni, tour, laboratori culinari e presidi street food di "Campagna Amica". I ristoranti del centro di Sorso, inoltre, proporranno menù a base di prodotti tipici. Il Festival si aprirà sabato 1 alle 9 nel parco di via Marina, che accoglierà area food, area istituzionale, esposizione di caravan e autocaravan, di articoli e accessori sportivi, spazi dedicati ai laboratori didattici, ai giochi tradizionali della Sardegna. Ospiterà inoltre convegni, attività musicali e proiezioni di video. Al termine di ogni giornata sarà dato spazio alla musica con la Rassegna World Music che proporrà una miscela ricca di ritmi e melodie dell'area mediterranea.

Per partecipare alle attività occorre accedere al sito ufficiale dell'evento www.festivaldelturismoitinerante.com e ottenere il Pass attraverso il quale si potrà anche beneficiare di sconti in strutture e ristoranti convenzionati. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna