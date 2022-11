Turismo: record di passeggeri su aerei e navi a ottobre - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 07 NOV - Oltre 115mila arrivi nei porti e 372mila passeggeri negli aeroporti della Sardegna. Sono i numeri del mese di ottobre di tutti gli scali marittimi e aerei dell'Isola, che certificano un grande incremento rispetto allo scorso anno e un balzo deciso rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia.

I passeggeri in volo per la Sardegna sono stati, dall'1 al 31 ottobre, 372.326 (Cagliari 200.486, Olbia 102.298, Alghero 69.542), + 40% rispetto al 2021 e + 10% nei confronti del 2019, mentre nei porti sono transitati 115.587 passeggeri (Olbia 67.783, Porto Torres 31.154, Golfo Aranci 10.059, Cagliari 6.591) che segnano una crescita di oltre il 5% sul 2021 e del 26% sul 2019.

Da giugno a oggi sono quasi 3 milioni gli arrivi aerei, mentre dall'inizio dell'anno circa 4,2 milioni.

"L'obiettivo di un concreto allungamento della stagione turistica è raggiungibile - ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando i dati -. La Regione è fortemente impegnata per consolidare la proposta turistica, che vada oltre i mesi estivi, e per risolvere la vicenda della continuità territoriale, così da garantire il diritto alla mobilità dei sardi e un andamento regolare del flusso turistico verso l'Isola". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna