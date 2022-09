Turismo: Puntaldia celebra 40 anni nel ricordo di Fumagalli - Sardegna

(ANSA) - SAN TEODORO, 17 SET - Ha 40 anni ben portati il complesso turistico alberghiero di Puntaldia, nato sulla costa di San Teodoro, grazie all'intuizione e all'amore per la Sardegna di Peppino Fumagalli, uno dei più importanti imprenditori italiani, fondatore di Candy Elettrodomestici.

Quarant'anni che saranno celebrati in grande stile sabato 17 dalla famiglia Fumagalli, che in ricordo del capostipite proietterà il trailer del documentario che ripercorre la vita dell'industriale, realizzato dal regista Massimiliano Finazzer Flory, e donerà al Consorzio una scultura creata dall'artista Pinuccio Sciola, che sarà collocata nella piazzetta di Puntaldia.

L'opera dal titolo "Vela" è stata realizzata presumibilmente tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, si tratta quindi di una delle ultime realizzazioni di Sciola. Alta oltre 3 metri, è realizzata utilizzando il biancone di Orosei ed è caratterizzata da tracce di lavorazione, eseguite a mano e con disco diamantato, che simulano i movimenti delle onde.

Il modo migliore per celebrare Puntaldia, complesso realizzato con rispetto per l'ambiente, mantenendo inalterate le caratteristiche bellezze naturali del posto.

Le case e le strutture volute dai fratelli Peppino, Niso ed Enzo Fumagalli e realizzato con un progetto degli architetti Gampondi e Antonioli, sono infatti inserite con discrezione nel territorio, rispettando e sposando l'armonia e le forme dell'ambiente circostante.

Le celebrazioni dei 40 anni di Puntaldìa inizieranno alle 18 con il presidente del Consorzio, Carlo Di Biagio, la famiglia Fumagalli e le autorità del territorio. (ANSA).



