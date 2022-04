Turismo: Pasqua con inaugurazione hotel "verde" a Cannigione

(ANSA) - ARZACHENA, 16 APR - Lusso cinque stelle. E massima attenzione all'ambiente. È la nuova tendenza anche in Costa Smeralda. L'ultimo esempio è Cascioni Eco Retreat, nuova creatura gallurese dell'accoglienza nata da un imprenditorie del posto, Luca Filigheddu e da sua moglie Bonaria.

Apertura per Pasqua, un segnale di speranza per una stagione turistica che vuole mettersi alle spalle degli ultimi due anni legate al Covid.

La storia imprenditoriale di Filigheddu nasce con il primo ristorante sulla spiaggia di Cannigione. Poi con la realizzazione dell'agriturismo La Colti e dell' Hotel Villa del Golfo, pensati per farvi scoprire i sapori, la natura e la cultura della Gallura. "Abbiamo avuto presenti sempre, in questi anni, gli insegnamenti dei nostri avi- spiegano marito e moglie dal sito- che ci hanno guidato nella cura della tenuta familiare Lu Pireddu, dalla quale vengono i prodotti alla base dei piatti serviti nei nostri ristoranti".

Un invito a trascorrere una vacanza immersi nella natura.

Cascioni, sistemato davanti al golfo di Arzachena si trova tra Porto Cervo, a un quarto d'ora di strada, e il borgo di San Pantaleo. Il messaggio: "la lasciare a casa tailleur e cravatte, e tutte le mode estive e passeggere, per riscopre un lusso intimo e immutato, ascoltando il respiro della natura, il tremito delle foglie, l'acqua che scorre".

La filosofia di Cascioni si fonda sui quattro elementi: aria, acqua, fuoco, terra. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa