“Per la Sardegna, il mercato francese è il terzo in ordine di importanza con 1,5 milioni di presenze e dai tre aeroporti isolani partono 90 voli settimanali che collegano l’isola a tredici località francesi – ha evidenziato l’assessore Chessa – Dopo alcuni anni siamo tornati alla fiera di Parigi perché intendiamo rafforzare il flusso turistico dalla Francia, puntando su alcuni filoni molto apprezzati, come il turismo esperienziale, quello enogastronomico e i cammini religiosi. Punti di forza della nostra offerta, che possono farci conseguire l’obiettivo del potenziamento di alcuni segmenti di mercato e nuove stagionalità”.

“La presenza della Sardegna alle fiere internazionali più prestigiose e frequentate del mondo fortifica il messaggio che, soprattutto in questa fase dell’emergenza sanitaria, vogliamo lanciare: l’Isola è pronta per una ripartenza positiva del suo mercato turistico”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante l’incontro con la stampa francese nello ‘Spazio Sardegna’ al “Salon mondial du Tourisme” di Parigi, in programma fino a domenica 20 marzo.

Foto Regione Sardegna

Fonte: Link Oristano

