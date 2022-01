Cagliari

Snellite le procedure burocratiche per l’accesso ai fondi. Il nuovo bando verrà aperto già dalle prossime settimane

Pratiche più snelle e ampliamento anche ai mesi spalla della possibilità di avere l’aiuto economico regionale. Sono le due importanti novità che riguardano l’avviso “Destinazione Sardegna lavoro 2021” finalizzato al sostegno di imprese e addetti della filiera turistica, i cui termini per la presentazione delle domande sono stati differiti per consentire una partecipazione maggiore e una copertura più ampia dei soggetti interessati. Il bando, arrivato alla terza edizione, verrà aperto già nelle prossime settimane.

Da una parte, con delibera di Giunta, si andrà ad agire sulla tempistica allungando il periodo interessato, che non partirà più da aprile ma da febbraio e dall’altra, come ha spiegato l’assessora regionale del Lavoro Alessandra Zedda, si è agito “per ridefinire le modalità operative con una imponente azione di semplificazione”.

In sostanza, sono state snellite le modalità di caricamento delle istanze: una volta ritenuta la pratica ammissibile verrà inviata comunicazione da parte della Regione, solo in un secondo momento quindi l’azienda dovrà fornire i dettagli sui dipendenti e i relativi importi. A una maggiore facilità di caricamento dei dati da parte dei soggetti interessati corrisponderà un risparmio di tempo e una maggiore facilità di presentazione della domanda.

L’assessora Zedda ha posto l’accento anche sulle finalità della proroga dei termini. “Abbiamo voluto accogliere le osservazioni pervenute in queste settimane dagli ordini più coinvolti, ma anche dalle associazioni di categoria. Due gli obiettivi”, ha evidenziato l’esponente della Giunta regionale, “aumentare i mesi in cui possiamo riconoscere il contributo e riuscire a favorire un’ampia partecipazione con metodi semplici, mettendo tutti nelle condizioni di partecipare”.

“Destinazione Sardegna lavoro nasce per intervenire a sostegno della filiera turistica”, ha aggiunto Alessandra Zedda, “nello specifico punta a favorire l’occupazione stagionale e proprio per favorire la più ampia partecipazione possibile abbiamo ampliato il periodo di beneficio, che sarà portato come lo scorso anno da febbraio a dicembre, ritenendo il 2021 ancora un anno difficile dal punto di vista della crisi generata dalla pandemia. Non solo”, ha spiegato sempre l’esponente dell’esecutivo, “abbiamo anche ricompreso alcuni codici Ateco divenuti parte integrante delle attività alberghiere, quelli riferiti alle pulizie e alla cura e manutenzione del verde, per esempio, e tutte le altre attività correlate”.

Destinatarie dei fondi comunitari in questione sono quindi le imprese per le assunzioni effettuate a partire dal 1° febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2021 che hanno riguardato giovani under 35 e disoccupati over 35. La modifica del bando interviene per garantire alle micro, piccole e medie imprese e alle grandi imprese lo stesso requisito di partenza e medesime condizioni per partecipare.

Guardando allo specifico dei numeri, la quota totale del finanziamento è di oltre 8 milioni (50% cofinanziato dall’Unione europea, il 30% dallo Stato, il restante dalla Regione), di cui 5 milioni e mezzo per le micro, piccole e medie imprese (a cui vanno i due terzi dell’importo) e 2 milioni e 700mila euro per le grandi imprese (un terzo). Agli under 35 sono destinate risorse per 3 milioni, agli over 35 disoccupati sono destinate risorse per quasi 5 milioni di euro.

L’assessora del Lavoro ha anche dato garanzie rispetto ai tempi di erogazione, facendo riferimento anche agli altri strumenti di sostegno messi in campo per arginare gli effetti della crisi. “Oggi posso dire che stiamo pagando a regime, cercando di coprire tutte le istanze ricevute. Continueremo a farlo anche con questo avviso”, ha concluso Zedda, “con l’obiettivo di sostenere concretamente le realtà imprenditoriali sarde e favorire l’occupazione. La Regione, anche in questo caso, si conferma il primo alleato delle imprese”.

Martedì, 18 gennaio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.