Turismo: Arbatax Park si conferma miglior ecoresort al mondo - Sardegna

(ANSA) - ARBATAX, 12 NOV - Per il quarto anno consecutivo l'Arbatax Park Resort è stato premiato come "Miglior Eco Resort al Mondo 2022" e ha visto riconfermato anche per il 2022 il titolo di "Miglior Giardino Sensoriale del Mondo" con il concept sviluppato all'interno del Giardino delle Meraviglie, uno spazio multisensoriale per grandi e bambini che desiderano entrare in contatto con la natura più autentica.

La struttura ogliastrina degli imprenditori Giorgio Mazzella e Angela Scanu, con il figlio Attilio Mazzella, si conferma dunque nuovamente come un punto di riferimento per il turismo eco-sostenibile a livello internazionale con un nuovo concetto di sostenibilità che non si esaurisce con le buone pratiche ma implica attività di integrazione e di valorizzazione di una terra unica come la Sardegna che, con il fascino della sua storia, la ricchezza della sua cultura e delle tradizioni e la forza e la profondità della sua gente diviene occasione di esperienze indimenticabili.

Nel resort di Arbatax tutto è pensato per la salvaguardia dell'ambiente, grazie alle diverse attività eco-sostenibili che quotidianamente vengono condotte, come la raccolta differenziata, il riciclo della carta, il riciclo del vetro, il compostaggio di tutto il materiale organico, il recupero dei rami secchi e delle acque piovane. Inoltre, grande attenzione è dedicata all'energia pulita, con implementazione ogni anno di ulteriori pannelli fotovoltaici, con l'obiettivo di utilizzare esclusivamente forme di energia verde per poter arrivare, in futuro, a essere il primo resort carbon neutral in Sardegna.

La struttura promuove anche iniziative eco-solidali come "Clean up Arbatax", in cui vengono coinvolte associazioni e liberi cittadini per la pulizia di spiagge e fondali.

L'Arbatax Park Resort, oltre a essere 100% plastic free (niente più bottiglie, cannucce e altri materiali usa e getta in plastica), si avvale della rete degli orti solidali, oltre 100mila mq di terreni adiacenti al resort che forniscono frutta e ortaggi a chilometro zero per i ristoranti della struttura.

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna