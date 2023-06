Turismo, allarme nel Cagliaritano: "Arrivi in calo, con 330 euro da Roma sbarchi a New York"

Gli arrivi nel Cagliaritano, sia nel breve che nel lungo periodo, sinora sono in calo. Leggero, non pesante, ma tanto basta per mettere già in allarme gli operatori turistici e chi ha il polso della situazione di bed and breakfast e alberghi. E la colpa, tanto per cambiare, non è certo legata al livello di bellezza, alto e indiscutibile, della Sardegna, ma ai prezzi dei biglietti: “L’anno scorso a Quartu abbiamo fatto ottimi numeri, superando anche località molto rinomate, quest’anno sarà difficile”, ammette Roby Matta, presidente dell’associazione turistica di Quartu Sant’Elena. Metà giugno perso causa maltempo, e non fioccano le prenotazioni per i restanti giorni, per luglio o per settembre: “Un Roma-Cagliari costa, in media, 330 euro. Con la stessa cifra si può andare a New York, tutto ciò è illogico”. Ragionando sulla distanza, non c’è partita tra il sud dell’Isola e la città della Grande Mela.

“Mi domando quando i politici sardi faranno qualcosa per riuscire a garantire prezzi migliori e più competitivi”. Per Roby Matta, una prima azione valida potrebbe essere quella “di unire i tre aeroporti principali. Elmas, Alghero e Olbia possono fare sentire meglio la loro voce se sono uniti, non se ognuno va per la sua strada”.