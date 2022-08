Tunis capolista Camera in Sardegna per Noi Moderati - Sardegna

Vicina alla chiusura delle liste in Sardegna anche "Noi moderati", la formazione che, all'interno della coalizione di centrodestra, mette assieme Udc, Italia al centro di Giovanni Toti, Coraggio Italia di Luigi Brugnaro e Noi con l'Italia di Maurizio Lupi.

Capolista sul proporzionale per la Camera - quindi con le maggiori probabilità di entrare in Parlamento - sarà il consigliere regionale del Misto e fondatore di Sardegna 20Venti Stefano Tunis, che ha firmato stanotte l'accettazione della candidatura. Trattative aperte sul Senato, dove a guidare la lista potrebbe essere il capogruppo dell'Udc Gian Filippo Sechi.

"Noi Moderati da oggi vanta un supporto essenziale, quello di Sardegna20Venti, acquisendo così una fortissima alleanza locale - scrive Tunis in una nota - una vera opportunità di raggiungimento del 3 per cento in quanto Sardegna20Venti si è attestata da anni stabilmente alle amministrative sul 10%".

Secondo il consigliere, "con l'impegno concreto di Sardegna20Venti i collegi uninominali della Sardegna - che sono 4 - diventano facilmente conquistabili dal centrodestra, quando invece fino a ieri erano contendibili dal centrosinistra".



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna