"Tumori in Sardegna, una battaglia per la verità: 17mila nuovi malati all'anno ma il registro non c'è"

17mila nuovi casi di tumori in Sardegna, dei quali non sappiamo quasi nulla: perchè il registro tumori nell’isola non viene attuato. Lo denuncia Claudio Cugusi, esponete di La Base: “Dobbiamo fare una battaglia per capire perchè ci si ammala, ad esempio capendo anche le correlazioni con le industrie e le attività militari. La sanità sarda è allo sfascio ma noi dobbiamo occuparci anche della prevenzione. Una battaglia da fare tutti insieme. Non sappiamo chi siano le persone malate e soprattutto dove vivevano quando si sono ammalate. Dobbiamo capire che stile di vita hanno avuto le persone quando hanno contratto un tumore. Spro che anche voi vi uniate a questa importante battaglia di civiltà”, dice Claudio Cugusi nel suo video realizzato su una panchina di un ospedale simbolo, l’Oncologico di Cagliari.