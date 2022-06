Tumori: Asl Sassari,riprende screening donne da 25 a 65 anni - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 25 GIU - "Fai del bene a te stessa: aderisci allo screening": questo il messaggio che la Struttura di Prevenzione e promozione della salute della Asl di Sassari lancia a tutte le donne del Nord Sardegna, invitandole ad aderire all'importante campagna di screening che interessa tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 65 anni.

"La prevenzione del carcinoma della cervice uterina attraverso il pap-test è uno strumento fondamentale per la salvaguardia della salute delle donne dai 25 ai 65 anni: la nostra Azienda crede in queste forme di prevenzione tanto da voler potenziare il servizio, avvicinandolo maggiormente alla popolazione. Perché è necessario comprendere l'importanza di una prevenzione attenta e costante per combattere i tumori", spiega il responsabile del Servizio di Prevenzione e promozione della salute della Asl n.1 di Sassari, Antonio Genovesi.

Lo screening oncologico consente di individuare precocemente i tumori quando sono ancora molto piccoli, permettendo di procedere tempestivamente e, quindi, con maggiori possibilità di cura ed interventi meno invasivi. "Lo screening del cancro del collo dell'utero ci consente inoltre di prevenire l'insorgenza stessa del tumore, in quanto consente di identificare anche lesioni che non sono ancora cancro ma potrebbero diventarlo", aggiunge Genovesi.

Uno screening efficace, appropriato e gratuito che offre alle donne tra i 25 e 65 anni di precedere l'insorgenza del tumore: per prenotarsi è sufficiente contattare la segreteria organizzativa al numero verde 800663355, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì dalle 15 alle 16.30.

Personale formato ed esperto sarà a disposizione delle donne per fornire qualsiasi informazione, rispondere a qualche dubbio e programmare un appuntamento. (ANSA).



