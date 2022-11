Tumori: a Cagliari la "Breast Cancer Update 2022" - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 NOV - Cinquantacinquemila nuovi casi diagnosticati nel 2021 in tutta l'Italia, circa 1500 in Sardegna. Il carcinoma mammario è il tumore più frequente nel sesso femminile in tutte le fasce d'età. Ed è anche il tumore per il quale vi è il maggior numero di studi clinici sia nella fase iniziale, sia nella fase metastatica e una continua evoluzione diagnostico-terapeutica.

Di questo si parlerà nella decima edizione del "Breast Cancer Update 2022, che si terrà al T Hotel di Cagliari venerdì 18 e sabato 19 novembre.

La due giorni è organizzata da Massimo Dessena, chirurgo senologo del Policlinico Duilio Casula e da Daniele Farci, oncologo della Nuova Casa di Cura di Decimo.

La giornata di venerdì (inizio alle 16) sarà dedicata a un incontro tra operatori, associazioni e giornalisti sul tema del diritto ad una corretta informazione sul cancro della mammella su tutti i media: stampa, social, radio, web e televisioni. Alla tavola rotonda parteciperanno Francesco Birocchi, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna, Ivan Paone, direttore di unionesarda.it, Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e relazioni esterne dell'Aou di Cagliari, la giornalista Francesca Zoccheddu e l'oncologa senologa Viviana Galimberti.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dal canale Facebook di Kassiopea Group.

La giornata di sabato 19 (inizio alle 8.45) sarà dedicata alla terapia medica e all'evoluzione della chirurgia, prestando particolare attenzione agli aspetti che possono aiutare la paziente a vivere meglio la propria malattia.

Le novità in ambito diagnostico e terapeutico, sia medico che chirurgico, del carcinoma mammario, verranno condivise tra relatori provenienti dalle maggiori istituzioni oncologiche nazionali ed esperti regionali. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna