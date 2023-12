Tuffo nell’antica Roma a Villamassargia: oltre 300 persone all’evento “Ulivum Xmas Gala”

Villamassargia, tuffo nell’antica Roma per il “Natale tra le stelle”: oltre 300 persone all’evento “Ulivum Xmas Gala”

Un viaggio indietro nel tempo per promuovere il territorio. Centinaia di partecipanti da tutta la Sardegna coi mantelli rossi dei generali dell’Urbe e le corone di ulivo, simbolo del parco di “S’Ortu Mannu”, gioiello del paese. La sindaca Porrà: «Villamassargia si conferma meta di prestigio in Sardegna per l’animazione delle festività natalizie e per la qualità dei prodotti locali».

Oltre 300 persone hanno partecipato ieri all’evento “Ulivum Xmas Gala”, con gli ospiti coi mantelli rossi dei generali della Roma imperiale alle spalle e le corone di ulivo sul capo. Tutto nell’ambito del “Natale tra le stelle” che sta animando le festività di Villamassargia, rievocando i fasti del paese di 2 mila anni fa e valorizzando il proprio patrimonio storico e naturalistico. Il programma dell’amministrazione comunale, curato da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, regine del wedding, event planners e art directors delle manifestazioni pianificate dal Comune , mira a promuovere il territorio in un’ottica di condivisione sociale e ricerca della felicità e in equilibrio con i valori ambientali.

Il 7 dicembre c’è stata l’inaugurazione in piazza Pilar: bimbi e famiglie hanno assistito all’accensione delle luminarie e ieri magia e stupore si sono rinnovati con un altro appuntamento natalizio, sempre in piazza Pilar, e nell’antica Casa Casula, edificio di pregio architettonico in stile romanico civile del XIV secolo. I giardini lussureggianti della dimora, acquistati recentemente dall’amministrazione e mai aperti al pubblico, dove svettano melograni, mandorli secolari e storici frutteti, in occasione delle festività natalizie hanno cambiato veste e si sono trasformati in un’incantata oasi di Natale, sulla quale è scesa morbida una fiabesca nevicata artificiale. E poi l’evento clou: “Ulivum Xmas Gala”: musica, intrattenimenti, degustazioni e decorazioni nella storica abitazione per un evento esclusivo tra vecchi saloni comunicanti e caminetti accesi. Il dress code consigliato è stato rispettato da centinaia di partecipanti alla festa: per la donna abito rosso lungo e per l’uomo smoking nero e papillon rosso. Per l’uomo anche il mantello rosso (simbolo del potere dei generali delle legioni romane) e per entrambi la coroncina dorata di foglie d’ulivo, onore riservato dal Senato dell’Urbe alle persone illustri e valorose. All’evento il noto conduttore televisivo Anthony Peth.

«In occasione delle festività natalizie», dichiara la sindaca Debora Porrà, «abbiamo deciso di rilanciare il territorio in equilibrio con i valori ambientali e solidali della nostra comunità. Villamassargia si conferma meta di prestigio in Sardegna per l’animazione delle festività natalizie e per la qualità dei prodotti locali».

«Per noi la valorizzazione del territorio è fondamentale e questo è l’ennesimo successo», dichiarano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, «questi eventi particolari vivacizzano e arricchiscono l’offerta turistica della Sardegna e ci consentono di sostenere le realtà locali anche attraverso la promozione di luoghi sconosciuti spesso agli anche stessi sardi. Come Casa Casula, un gioiello di Villamassargia, prima di qualche giorno fa conosciuta da pochissime persone e ora aperta alla cittadinanza in tutto il suo splendore».

Grazie a un cartellone di iniziative pubbliche, che andranno avanti fino al 7 gennaio, verrà messo anche l’accento sul patrimonio naturalistico che dà vita ai prodotti locali. Villamassargia vuole così affermarsi come comunità solidale a tutto tondo, attenta ai più fragili, ma anche pronta a promuovere un’economia dove il consumatore può trovare a km zero la qualità dell’ambientale e dei prodotti locali. E in cui produttori e commercianti condividono le nuove sfide del futuro del territorio.