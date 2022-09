Tudor Daniel Gulie: aveva solo 26 anni, è l’ultima vittima degli incidenti mortali in Sardegna. Il suo cuore di ragazzo rumeno da anni a Sant’Anna Arresi, dove era stimato e conosciutissimo, ha cessato di battere oggi all’alba nella prima domenica di autunno del 2022. Subito dopo l’ennesimo terribile schianto di questo settembre maledetto nelle strade sarde, avvenuto proprio nella strada tra Santadi e Teulada, dove le curve la fanno da padrone. Quasi inutile a questo punto cercare le cause dello schianto, avvenuto quando era ancora buio nell’auto insieme ai suoi amici.

“Eri un grande lavoratore, tu e tutta la tua famiglia”, scrivono gli amici con i cuoricini nella sua bacheca Fb, a dimostrazione di quanto questo ragazzo fosse anche l’esempio della perfetta integrazione di tanti stranieri in terra sarda. “Non ti conoscevo ma per te mi dispiace tanto”, “non vi voglio credere”, le condoglianze più struggenti confezionate di cuore per lui. Un altro ragazzo che muore in un drammatico incidente in Sardegna. In un elenco che sta diventando troppo lungo e impietoso.

