Nurachi

Nel parco di Pala Bidda la nuova zona attrezzata voluta del Comune

I cani a Nurachi avranno un’area in cui correre e giocare in libertà e sicurezza: è questo il nuovo progetto del Comune guidato da Renzo Ponti, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei loro amici a quattro zampe.

“Sarà un’area da ben 5000 metri quadrati, in prossimità dell’area jogging nel parco di Pala Bidda”, ha spiegato il sindaco Ponti. “Dal momento che il parco viene già utilizzato da molte persone per le passeggiate con i propri cani, abbiamo pensato di creare un’area in cui possano lasciarli giocare liberamente”.

“La zona non sarà un semplice campo recintato: provvederemo all’installazione di attrezzatura per il gioco e il movimento, come tubi e ostacoli da saltare”, ha continuato il sindaco.

Il progetto si aggiunge ad altri interventi di ammodernamento del parco negli anni: la palestra attrezzata a cielo aperto, i 4 chilometri di percorsi per chi ama fare jogging e il parco avventura, attualmente in fase di collaudo.

“Con la nuova area cani vogliamo creare un luogo in cui le persone possano incontrarsi e godere di bei momenti con i propri animali”, ha concluso Renzo Ponti.

Lunedì, 2 gennaio 2023