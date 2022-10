TTG, l'Oscar dell'ecoturismo 2022 va al Parco dell'Asinara - Sardegna

(ANSA) - PORTO TORRES, 13 OTT - Un Parco da Oscar: l'Area marina protetta dell'Asinara è stata premiata da Legambiente con l'Oscar dell'ecoturismo 2022. Un riconoscimento assegnato stamattina nel corso della cerimonia che si è svolta a Rimini, nell'ambito della manifestazione TTG Travel Experience sul turismo sostenibile.

Determinanti per la scelta dei giurati sono stati il percorso della Carta Europea Cets e la creazione nel Parco dell'Asinara di un sentiero subacqueo a Cala La Reale, attrezzato per esser fruito anche da utenti con disabilità motorie e visive e realizzato all'interno del progetto comunitario Neptune coordinato dalla Regione Sardegna.

Il percorso di Cala Reale è stato realizzato con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità per famiglie, bambini, anziani, disabili - spiegano la commissaria del Parco, Gabriela Scanu e il direttore, Vittorio Gazale - ed è in continuità con il Sentiero Natura realizzato nella parte terrestre, al quale è collegato tramite un camminamento in legno che si prolunga nel mare con una piattaforma galleggiante. Da questa inizia un sentiero subacqueo anch'esso attrezzato anche per persone non vedenti e con difficoltà motorie lungo circa 100 metri, con cime sommerse e placchette descrittive con scritte anche in braille nei punti di interesse. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna