Tsunami bollette, incubo crack per bar e ristoranti: a Cagliari c’è chi chiude per restauro per risparmiare

Lo tsunami bollette si abbatte su bar e ristoranti. Luce e gas sono alle stelle e anche il prezzo del carburante potrebbe riprendere la corsa verso l’alto. Mentre il Governo, interlocutore indispensabile per le aziende, ancora non c’è. Si guarda con apprensione al calendario: la data segnata è quella del 31 dicembre, quando tanti potrebbero decidere di chiudere per non affrontare un altro anni fiscale. Così si corre ai ripari. C’è chi tagliano ore di lavoro per risparmiare sulla bolletta e chi tiene chiuso per restauro o lavori.