“Truzzu manda 200 bambini a scuola nelle tende: la prima volta nella storia a Cagliari”

“A scuola nelle tende: il Comune continua a lasciare indietro i bambini. Passerà alla storia come il primo Sindaco che ha fatto montare le tende della protezione civile per garantire l’inizio dell’anno scolastico”. L’attacco è del centrosinistra in consiglio comunale (Pd, Progressisti, Possibile, Sinistra per Cagliari, Progetto Comune per Cagliari.) a Cagliari. Dopo la decisione dell’amministrazione di fornire agli studenti delle tende della protezione civile per ovviare al problema dei lavori dell’istituto non ancora terminati.

“La doccia fredda arriva a pochi giorni dal primo suono della campanella per l’incapacità a pianificare e intervenire per risolvere i problemi in città”, si legge nel comunicato, “a farne le spese questa volta saranno gli alunni, il personale e le famiglie che frequentano la scuola di Via Stoccolma: ieri alle 21.30 hanno saputo che i bambini e le bambine lunedì non rientreranno in classe ma saranno costretti a fare lezione in dieci tende da campo sistemate dalla Protezione Civile. Impossibile terminare i lavori nell’edificio in tempo, e così almeno fino alla fine del 2023 la soluzione è quella di emergenza. A oggi poi anche altre scuole primarie risultano inagibili con i disagi che ne conseguono. È inaccettabile che, nonostante le promesse, non si sia riusciti a terminare i lavori prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Il Sindaco e la sua giunta dimostrano, ancora una volta, che i bambini e le bambine di Cagliari e le loro famiglie non sono una loro priorità”.