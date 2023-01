Paolo Truzzu sfrutta la frase del nuovo tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, per mandare un chiaro messaggio alla Regione: “Solinas, servono 50 milioni per il nuovo stadio”. Il primo cittadino sceglie Facebook, ricordando i tempi della cavalcata dalla serie C alla A, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. “Risorgeremo, l’ha detto Claudio Ranieri, era un coro della nord tra la fine degli anni ‘80 e primi anni ‘90. Ma era entrato anche nella comunicazione delle mia generazione. “Domani la Prof non interroga” “No, non interroga, l’ha detto Claudio Ranieri” Oppure “Sabato andiamo al Poetto?” “Eia, l’ha detto Claudio Ranieri”.

“E in questi giorni mister Ranieri ha ribadito un concetto che mi è molto caro: Cagliari (e la Sardegna, aggiungo) meritano uno stadio per non perdere l’occasione degli Europei 2032 di calcio, per consentire la rigenerazione di Sant’Elia e creare un insieme di opportunità per il quartiere, per garantire una casa al nostro Cagliari”, così Truzzu. “L’opportunità è adesso, in finanziaria, e non va persa. Entro i primi di Febbraio dobbiamo siglare la convenzione con FIGC e UEFA. Altrimenti Cagliari e la Sardegna saranno fuori dagli Europei. Faccio quindi un appello a tutte le Istituzioni, al Presidente, alla Giunta e a tutti i consiglieri regionali. Servono 50 milioni. La cifra è importante, lo so, ma è un investimento di un privato di quasi 200 milioni, capace di favorire ulteriori investimenti e far crescere tutta l’Isola. Non facciamoci sconfiggere dalla paura. Non lasciamoci sfuggire quest’opportunità. Cogliamola invece insieme. Del resto … l’ha detto Claudio Ranieri”.

L'articolo Truzzu, l’appello alla Regione: “Servono 50 milioni per il nuovo stadio del Cagliari” proviene da Casteddu On line.