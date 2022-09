“Truzzu ha violato il silenzio elettorale inaugurando il giardino di via Vesalio”

“Oggi il primo cittadino di Cagliari ha inaugurato e presentato alla stampa il giardinetto fatto da un privato e ceduto al comune in via Vesalio a Cagliari. Il sindaco esponente di Fratelli d’Italia si scorda o dimentica che oggi è il giorno prima delle elezioni e il silenzio elettorale è d’obbligo”. L’attacco a Truzzu arriva da Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd in Comune, attraverso le sue pagine social. “La regola – spiega Truzzu – è stabilita dall’Art. 9 LEGGE 4 aprile 1956, n. 212 cosi come modificato dalla L. 10 Dicembre 1993 n. 515, in particolare art. 15 comma 17: nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Dalla mezzanotte, come prevede la legge, è scattato il silenzio elettorale e, come ricorda Marcello. ogni forma di propaganda è bandita, anche quella indiretta, come può essere considerata l’inaugurazione del giardinetto con tanto di presentazione alla stampa. Fra i commenti, qualcuno ricorda la posa della prima pietra per l’ospedale di San Gavino ieri da parte del presidente Solinas, sottolineando come l’intento sia lo stesso pur se diversi i tempi scelti.