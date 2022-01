Coi 20 milioni del Governo il Comune riuscirà a sistemare la viabilità e le aree pubbliche del quartiere di Sant’Elia. Un tassello fondamentale per il via libera al progetto del nuovo stadio del Cagliari. L’annuncio poco fa su Facebook da parte del sindaco Paolo Truzzu: “Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per la riqualificazione dello stadio”, ha dichiarato il primo cittadino, “stiamo aspettando il progetto del Cagliari. Ora il Governo ci ha dato 20 milioni per il finanziamento per le strade e le aree pubbliche. E già avevamo in cassa un milione per la progettazione preliminare e potremo dare gambe a tutto il progetto e concludere un‘altra vicenda importante per tuto il quartiere”.

Truzzu ha ricordato l’ok della settimana scorsa alle linee guida del puc preliminare. “Abbiamo approvato il piano assetto idrogeologico, il piano urbano mobilità sostenibile, il piano particolareggiato del centro storico e il piano strategico della città metropolitana, il puc ci permette di individuare regole uguali per tutti. Avevo preso impegno in campagna elettorale”.

