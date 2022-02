Truzzu: “Certo che mi ricandido: Cagliari sta cambiando, via Dante e viale Trieste tutte nuove e la metro arriverà sino all’Ippodromo”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Il “mi ricandido” è scontato, visto che l’ha dichiarato proprio una settimana fa a Casteddu Online. E la richiesta del centrosinistra di fare un passo indietro, tra due anni esatti, Paolo Truzzu la rispedisce al mittente. Nel giorno in cui l’opposizione boccia praticamente ogni istante dei primi due anni e mezzo di governo del sindaco, Truzzu controbatte e si difende: “Non è vero che la città è immobile. Certo, mi preoccuperei se la minoranza non dicesse così, vorrebbe dire che sarebbe dalla mia parte e che avrei una maggioranza bulgara. Proprio ieri, con l’archistar Stefano Boeri abbiamo definito il progetto milionario per la nuova piazza Matteotti e via Roma. Sto lavorando e i risultati di tutto quello che sto facendo ai vedranno alla fine”. Cioè quando andrà davanti ai cagliaritani per chiedere i voti per il bis. “Stiamo affrontando tutte le emergenze e proseguendo le opere utili alla vita di tutta la città”.“Stiamo andando avanti con i lavori per il nuovo viale Trieste e viale Buoncammino, e in via Dante ci sarà un maxi restyling di tutta la strada, compresi i marciapiedi”, afferma Truzzu. Che, a giorni, attende “venti milioni di euro per portare la metropolitana leggera sino all’Ippodromo del Poetto. C’è stato un incontro in Regione, si tratta di un finanziamento importante. Come si può dire che la città è ferma? Stiamo anche per intervenire su Pirri con dei lavori importantissimi per prevenire futuri rischi idrogeologici”.