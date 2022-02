Cagliari è pronta e disponibile ad accogliere i profughi in fuga dall’Ucraina. Lo ha detto il sindaco Paolo Truzzu, a Firenze per partecipare al Forum del Mediterraneo, organizzato dal sindaco Dario Nardella, che coinvolge tutti i vescovi e i sindaci delle principali comunità che si affacciano sul mare Nostrum. Truzzu ha anche sottolineato quanto sia importante e indispensabile una immediata e condivisa “iniziativa politica e diplomatica, sperando in una maggiore incisività dell’Europa e dei nostri leader. Insieme a tutti i sindaci siamo a disposizione per aiutare i profughi ucraini e quanti scappano dalla guerra. Le porte di Cagliari sono aperte in termini di ospitalità e per ogni genere di aiuto necessario”. Il primo cittadino non ha nascosto la grande preoccupazione legata all’evolversi della situazione nelle ultime ore. “Non possiamo che auspicare con forza il cessate il fuoco. Siamo vicini alle popolazioni che oggi soffrono. Le città sono luoghi di pace e di vita condivisa. Colgo anche l’occasione per stringermi intorno alla comunità ucraina cagliaritana”, ha concluso Truzzu.

L'articolo Truzzu: “Cagliari è pronta ad accogliere i profughi in fuga dall’Ucraina” proviene da Casteddu On line.