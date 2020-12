Truzzu alla maratona di Natale di Radio CASTEDDU: “Auguro un sereno Natale con i propri cari”

Il Sindaco Paolo Truzzu in diretta sulla Maratona di Natale di Radio Casteddu. Oggi primo giorno di zona rossa a Cagliari, divieto di spostamento se non con autocertificazione, il primo cittadino ha assicurato: “Nessun problema oggi o situazione di particolare”. Insomma, nessun assembramento per le strade. Sui controlli ha assicurato che saranno garantiti dal piano della Prefettura.

Viabilità e cantieri che partiranno subito dopo le feste con l’inizio dei lavori della metropolitana leggera. “Inevitabili saranno un po’di disagi, bisogna pazientare. Ma questo è il prezzo da pagare se vogliamo una città che cambia, una città migliore”. In chiusura un pensiero rivolto ai cagliaritani in queste festività blindate e sotto il segno dei divieti: “Auguro un Natale sereno con i propri cari, non ci potremo abbracciare ma sarà una giornata per riflettere sul significato più autentico di queste feste”.