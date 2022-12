Truffe agli anziani: i carabinieri incontrano i cittadini di Pula, Sarroch e Assemini

I Comandanti delle Stazioni Carabinieri di Assemini, Sarroch e Pula, nell’ambito delle iniziative dell’Arma dei Carabinieri volte a consolidare la vicinanza alla popolazione, hanno tenuto un incontro con alcuni cittadini in cui è stato affrontato il fenomeno delle truffe agli anziani. In particolare, i Comandanti, conoscitori delle esigenze dei territori in cui operano, anche mediante presentazioni PowerPoint, contenenti video estratti dalle cronache giornalistiche di alcune persone vittime di truffa, hanno richiamato l’attenzione sulle diverse tipologie del fenomeno (che può manifestarsi con il “porta a porta”, “on.line” ovvero attraverso vere e proprie frodi informatiche), fornendo consigli per prevenire gli insidiosi accadimenti. In particolare, hanno invitato i presenti a porre attenzione ad iniziative offerte da sconosciuti che possono apparire vantaggiose; verificare preventivamente la reale esistenza dei siti internet indicati in sms ricevuti sul proprio telefono ed in caso di dubbi contattare immediatamente il 112; diffidare di presunti operatori/funzionari di gestori di servizi (acqua, luce e gas) che chiedono di entrare nelle abitazioni, senza che prima abbiano dato un preavviso o esibito un titolo specifico che giustifichi la loro presenza.