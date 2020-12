Truffatrice sassarese aggira un 47enne di Pula e gli porta via 3mila euro

La truffa è avvenuta attraverso il portale Subito.it

PULA. Così giovane e già scaltra truffatrice. Una ragazza 21enne di Sassari è riuscita a raggirare un 47enne di Pula attraverso l’ormai ricorrente canale del sito internet “Subito.it”, utilizzato dai truffatori per incrementare il proprio conto corrente bancario con uno stratagemma ormai consolidato e che continua a mietere sprovvedute vittime. La ragazza sassarese aveva aderito lo scorso 15 novembre a un annuncio di arredi pubblicato su “Subito.it” con lo scopo già premeditato di trovare qualche ingenuo da raggirare e portargli via del denaro. Fingendosi interessata all’acquisto dei mobili, aveva convinto il venditore a digitare dei codici sulla propria carta prepagata del Banco di Sardegna per concretizzare il bonifico di 3.000 euro a favore del 47enne di Pula.

Al termine delle operazioni l’uomo si era reso conto di non aver ricevuto il denaro, ma di avere piuttosto effettuato lui una ricarica a terze persone che l’avevano insomma truffato. E’ orso in caserma dai carabinieri per denunciare il fatto e dopo venti giorni di accertamenti incrociati, gli investigatori dell’Arma sono risaliti alla 21enne sassarese quale autrice della truffa on line, denunciandolo a in stato di libertà all’autorità giudiziaria.(luciano onnis)