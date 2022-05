Truffano azienda agricola con assegno scoperto, tre indagati - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 04 MAG - Hanno pagato con un assegno scoperto l'acquisto di 22 bovini che si sono fatti consegnare in Liguria. Tre persone residenti a La Spezia, di età compresa tra i 23 e i 55 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per truffa.

Vittima una 55enne di Villamassargia, nel Sulcis Iglesiente, titolare di un'azienda agricola.

La donna ha denunciato ai militari dell'Arma di aver venduto ai tre i 22 capi di bestiame bovino per un valore complessivo di 37mila euro. Gli animali erano stati pagati in anticipo con un assegno ed erano stati poi inviati in Liguria a bordo di alcuni mezzi. Quando la proprietaria ha provato ad incassare l'assegno, le è stato detto che era privo di copertura. A quel punto ha tentato di contattare gli acquirenti, ma i tre si sono resi irreperibili.

Adesso i carabinieri sono riusciti a rintracciarli ed è scattata la denuncia. (ANSA).



