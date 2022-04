Ieri a Muravera, i carabinieri della locale Stazione, al termine di una loro attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per frode informatica, una ventottenne napoletana, nota alle forze dell’ordine. L’atto delittuoso è stato perpetrato ai danni di una 49enne operaia di Muravera. In sostanza la vittima, avendo ricevuto un messaggio SMS ove le veniva richiesto di procedere all’aggiornamento dell’applicazione di Poste Italiane contenuta nel suo smartphone, mediante accesso ad un apposito link accedeva ad uno spazio virtuale gestito dagli impostori. Veniva poi contattata sulla sua utenza telefonica da un presunto operatore delle Poste Italiane che la induceva ad effettuare una serie di operazioni di conferma di codici. Tramite queste operazioni, senza rendersene conto, la donna effettuava una ricarica di €450 a favore di una carta Postepay Evolution che è risultata essere intestata alla donna campana. I militari sono risaliti alla beneficiaria del raggiro grazie anche alla collaborazione dell’amministrazione delle Poste, quelle vere, e tramite una verifica del reale intestatario e utilizzatore dell’utenza telefonica utilizzata per il raggiro.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail